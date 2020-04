Välisministeerium: Soome peatab reisijateveo Soome suunal, paljudes riikides kärbitakse liikumisvabadust

· Kuni laevaliikluse peatamise otsuse jõustumiseni kehtivad Soomes varem antud piiriületuseeskirjad: kui Eestisse jõudmiseks on Eesti kodanikul või kolmanda riigi kodanikul, kellel kehtiv Eesti elamisluba, ainus võimalus tulla läbi Helsingi, siis ei tehta selleks Soome piirivalve poolt takistusi. Sellest on informeeritud ka lennufirmasid. Lennufirmadel on õigus jätta lennult maha isik, kes võib ohustada enda või teiste tervist või turvalisust. Helsingi lennujaamas on rakendatud täiendavaid kontrollimeetmeid: kõigil välismaalt Soome saabuvatel inimestel palutakse enne piiriületust täita ankeet ja seda kontrollib piirivalveametnik. Soome Uusimaa maakonna piiride ületamise liikumispiirangud kestavad kuni 19. aprillini. Transiidi eesmärgil on võimalik Uusimaa maakonda siseneda (näiteks Turu sadamast Helsingisse), aga palume võtta kaasa tõendina laevapilet, mis kinnitab, et Eesti on lõppsihtpunkt.

· Alates tänasest, 1. aprillist kehtivad Poolas uued karmimad riigisisesed liikumispiirangud. Piirangud ei puuduta rahvusvahelist kaubavedu.

· Leedu valitsuse otsusega lõpetatakse alates 4. aprillist reisijate lennu- ja laevatransport, ainsaks erandiks Kiel-Klaipeda praamiühendus. Kaubaveod jätkuvad.

· Venemaa sulges 30. märtsil piirid nii sisenejatele kui ka väljujatele, väljaarvatud eranditele. Vene Föderatsiooni kodanikest isikuid lubatakse riiki sisse, kuid Venemaalt välja ei lubata. Sama kehtib topeltkodakondsusega isikute suhtes. Välismaalt Venemaale sisenejad peavad läbima 14-päevase eneseisolatsiooni. Euroopa Liidu kodanikel võimaldatakse Venemaalt lahkuda.

· Aina enam kehtestatakse liikumispiiranguid ka erinevates Venemaa rajoonides.

Samuti on välisministeeriumile teadaolevalt uued piirangud kehtestanud näiteks järgnevad riigid:

· Indoneesia keelab lähitulevikus (kuupäev veel määramata) välismaalaste sisenemise riiki, sealhulgas transiidi eesmärgil. Siseriiklikud lennud lõpetavad toimimise tänasest, 1. aprillist.

· Austraalias on Qatar Airways lisanud lende Euroopasse, kuid on võimalik, et pärast 3.-4. aprilli võib äralendude arv olematuks muutuda.

· Horvaatias on välismaalastel vaja ennast politseis registreerida.

· TAP on kõik liinilennud Portugalist ja Portugali peatanud. Madeira on kehtestanud iganädalase saartele sisenejate piirmäära.

· Myanmariga on alates 30. märtsist kl 23.59 kuni 13. aprillini 23:59 kogu rahvusvaheline reisilennuliiklus peatatud.

· Kuuba teatas 31. märtsil, et katkestab rahvusvahelise reisilennuliikluse ja kõik teiste riikide laevad peavad Kuuba vetest lahkuma.

· Liikumispiirangute karmistamisest või pikendamisest on teatanud ka Armeenia, Bulgaaria, Holland, Montenegro, Poola, Tšehhi, Türkmenistan, Türgi, Valgevene.

Kui jääte asukohariigis kehtestatud piirangute tõttu välisriigis hätta, võtke ühendust lähima Eesti saatkonnaga või helistage välisministeeriumi hädaabitelefonil +372 5301 9999.