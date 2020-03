Välisministeerium: palume viivitamatult registreerida eritranspordile Mandri-Euroopast, Tenerifelt ja Egiptusest

Saksamaa Sassnitzi sadamast väljub Eesti ja Läti kodanikele ning alalistele elanikele Tallinki laev täna õhtul viis minutit enne südaööd. Laev jõuab Riiga 24 tundi hiljem, kust on lubatud suunduda tagasi Eestisse. Pileti saab broneerida Tallinki koduleheküljel.

Rügeni saarele Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal, kus asub Sassnitzi sadam, on kehtestatud sisenemispiirangud ja saarele pääsemiseks tuleb läbida täiendav politseikontroll. Kohalike võimude soovitusel ei tasuks saarele minna Tallinki laeva ootama enne kolmapäeva pärastlõunat. “Saksa ametivõimud on kinnitanud, et laevale suunduvad eestlased lubatakse politseikontrollist läbi saarele,” kirjutati välisministeeriumist.

Lennuk Tenerifelt

Tenerifel kehtivad liikumispiirangud ning samuti tühistatakse lennureise. Selleks, et koju pääseda, pakub 19. märtsil Wris erakorralist lendu Tenerife Lõuna lennujaamast Tallinna lennujaama. Lend toimub siis, kui kokku on 90 inimest. Registreerimiseks palub ettevõte saata meil aadressile helina@wris.ee, kuhu on vaja kirja panna kõigi reisjate nimed ja pere peale üks telefoninumber.

Lennuk Egiptusest

Praegustel andmetel sulgeb Egiptus oma õhuruumi 19. märtsist, mistõttu palub välisministeerium võtta ühendust oma reisifirmaga, et jõuda enne seda tagasi Eestisse.

Kui olete välismaal sattunud lõksu ja ei leia võimalusi tagasipöördumiseks, siis palub välisministeerium saata oma isikuandmed, asukohariik ja täpsem mure aadressile konsul@mfa.ee või helistada numbrile +372 5301 9999, mis on avatud 24h.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!