Välisministeerium: palume viivitamatult registreerida eritranspordile Mandri-Euroopast, Tenerifelt ja Egiptusest

Saksamaa Sassnitzi sadamast väljub Eesti ja Läti kodanikele ning alalistele elanikele Tallinki laev täna õhtul viis minutit enne südaööd. Laev jõuab Riiga 24 tundi hiljem, kust on lubatud suunduda tagasi Eestisse. Pileti saab broneerida Tallinki koduleheküljel.

Rügeni saarele Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal, kus asub Sassnitzi sadam, on kehtestatud sisenemispiirangud ja saarele pääsemiseks tuleb läbida täiendav politseikontroll. Kohalike võimude soovitusel ei tasuks saarele minna Tallinki laeva ootama enne kolmapäeva pärastlõunat. “Saksa ametivõimud on kinnitanud, et laevale suunduvad eestlased lubatakse politseikontrollist läbi saarele,” kirjutati välisministeeriumist.

Lennuk Tenerifelt

Tenerifel kehtivad liikumispiirangud ning samuti tühistatakse lennureise. Selleks, et koju pääseda, pakub 19. märtsil Wris erakorralist lendu Tenerife Lõuna lennujaamast Tallinna lennujaama. Lend toimub siis, kui kokku on 90 inimest. Registreerimiseks palub ettevõte saata meil aadressile helina@wris.ee, kuhu on vaja kirja panna kõigi reisjate nimed ja pere peale üks telefoninumber.

Lennuk Egiptusest

Praegustel andmetel sulgeb Egiptus oma õhuruumi 19. märtsist, mistõttu palub välisministeerium võtta ühendust oma reisifirmaga, et jõuda enne seda tagasi Eestisse.

Lennuk Stockholmist

Täna õhtul toimub Nordica/Xfly erakorraline lend Stockholmist.

Lennuk Malagast

Hetkel on toimumas evakuatsioonilend Malagast. Stockholmi ja Malaga lennu puhul on tegemist on kommertsalustel lendudega. "Meil on valmisolek selliste lendudega jätkata," ütles Nordica juht Erki Urva.