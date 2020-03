Välisministeerium manitseb: ärge reisige Itaaliasse ja teistesse riskipiirkondadesse

"Seoses Itaalias Lombardia regioonis ning Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro Urbino, Veneetsia, Padova, Treviso, Allessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Asti provintsides kehtestatud karantiinirežiimiga palume inimestel vältida reisimist Itaaliasse. Karantiini kehtestamise täpsemad tingimused ja piirangud kujunevad välja lähipäevadel, ettenähtavalt kehtivad need kuni 3. aprillini 2020," märgiti pressiteates.

Delfi küsis välisministeeriumist täpsustavalt, et mis saab Eestist pärit turistidest, kes viibivad hetkel Lombardia piirkonnas ajutiselt, olles näiteks suusareisil. Saavad nad üldse soovi korral naasta või jäävad karantiini?

Välisministeeriumi kõneisik Leen Lindam nentis, et hetkel pole ministeeriumil selle kohta teavet, piirangute täpne sisu alles selgub.

Arvestama peab, et karantiinirežiim võib geograafiliselt laieneda ja rakendatakse veelgi täiendavalt piiravaid meetmeid. Itaaliasse reisides on suur tõenäosus jääda liikumispiirangute alade mõjusse pikemaks perioodiks. "Rõhutame, et piirangute alas on ka välisministeeriumi konsulaarabi tagamine raskendatud," märgiti pressiteates.

Karantiinipiirkondades viibivad Eesti kodanikud peavad täitma kohalike ametivõimude korraldusi ja arvestama, et karantiini piirkondadest välja liikumine ei ole võimalik. Palume kodanikel registreerida enda viibimine välisministeeriumi lehel: https://reisitargalt.vm.ee/registreerimine. Hädaolukorras palutakse helistada välisministeeriumi konsulaarabi hädaabinumbrile +372 53 01 9999 (24 h).