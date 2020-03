Välisministeerium lõi transiidivõimaluste kaardi koostöös Eesti firmaga AlphaGIS

Kaart on suunatud erareisijale, kuna ükski Euroopa riik ei ole keelanud kaubatransporti ning näitab, kas antud riik lubab transiiti kodumaale ja mis tingimustel. Kaarti täiendatakse vastavalt Eesti saatkondadest laekuvale informatsioonile.

„Transiidivõimaluste kaart on positiivne näide riigi ja erafirma koostööst,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu. „Info transiidivõimaluste kohta muutub kiiresti ning kaart annab nendest kõige parema ülevaate. Täname firmat AlphaGIS, kes välisministeeriumle appi tuli. Ja seda täiesti tasuta.“

AlphaGIS juhatuse liige Aivo Vard ütles, et praeguses globaalses kriisis on paljude riikide geoinfospetsialistid vabatahtlikult läinud riigiasutustele appi, et tekkinud olukorraga paremini toime tulla. „Välisministeeriumiga on olnud väga positiivne suhtlus ning koostöös saime lausa ühe päevaga vajaliku info ministeeriumi koduleheküljele.“

Kaart on leitav aadressil: https://bit.ly/2U1fQxu

Välisministeerium töötab 24/7 koroonaviirusega võitlemiseks kehtestatud reisipiirangute tõttu Eestisse tagasipöördumisega hätta jäänud inimeste abistamiseks. Alates 14.03 on välisministeeriumisse tehtud enam kui 6100 kõnet, kõige rohkem pöördujaid on Hispaaniast, Saksamaalt, Taanist ja USAst.

AlphaGIS on loonud ka veebiportaali COVID-19 aadressil https://covid-19-ag.hub.arcgis.com/, kus leiab informatsiooni koroonaviiruse kohta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!