Välisministeerium: koroonaviiruse ohupiirkonda lisandus osa Saksamaast ja Prantsusmaast

"Koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud kiiresti muutuva olukorraga kehtestavad paljud riigid lühikese etteteatamisega haiguse leviku piiramist takistavaid meetmeid, sh tervisekontroll riiki sisenemisel, karantiin, liikumispiirangud, massiürituste tühistamine, kultuuriobjektide sulgemine ja muud taolist," teatas välisministeerium pressiteate vahendusel.

Välisministeerium paneb inimestele südamele, et kui tõesti otsustatakse reisida ohu- või riskipiirkonda, siis tuleks mõelda tagavaraplaanid ohuolukorra vältimiseks või sellest väljatulemiseks. Ohu- või riskipiirkonnas on ka välisministeeriumi konsulaarabi tagamine raskendatud. Samuti on oluline riske võttes hoolida ja arvestada enda ning teiste tervisest. Samuti ei tasuks puhkuseplaanide planeerimisega hetkel kiirustada, kuna viirus on veel levimas.

Kui välisreis on vältimatult vajalik, siis soovitab ministeerium kõigil oma välisreis registreerida lehel: https://reisitargalt.vm.ee/registreerimine. Samuti soovitab ministeerium tutvuda riigipõhiste reisihoiatustega https://reisitargalt.vm.ee/ lehelt ning jälgida koroonaviirusega seonduva üldise reisihoiatuse ajakohasust aadressilt: https://reisitargalt.vm.ee/koroonaviirus/.

Lähemalt saab koroonaviirusest ja ennetamisest lugeda terviseameti lehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!