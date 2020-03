Välisministeerium: karantiinialadelt saavad haigusnähtudeta turistid naasta koju. Võimalusel pöörduge koju

"Seoses Itaalias Lombardia regioonis ning Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro Urbino, Veneetsia, Padova, Treviso, Allessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Asti provintsides kehtestatud karantiinirežiimiga soovitab välisministeerium kodanikel, kel haigusnähte ei ole ilmnenud, pöörduda tagasi koju," seisab saadetud pressiteates.

Karantiinitsoonidest väljumine toimub läbi vastavate kontrollpunktide ja turistidel on lubatud koju pöördumiseks tsoonist väljuda. Hinnata tuleb aga enda ja oma lähedaste tervislikku seisundit, see tähendab, et palaviku korral, mis on rohkem kui 37,5 kraadi, tuleb püsida kodus või peatumispaigas ja helistada kiirabi telefonil arstiabi saamiseks, manitseb ministeerium. Riskipiirkonnast lahkunutel tuleb end 14 päeva karantiinis hoida ja jälgida oma kehatemperatuuri.

Tsoonis olles palub välisministeerium inimestel järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Tsoonisiseselt võib samuti esineda liikumispiiranguid ning liikumine toimub hädavajadusel, st arstiabi saamiseks, poes- ja apteegis käimiseks jms.

Hetkel liiguvad rongid ja lennuki karantiinitsooni tavapäraselt, aga tsoonist lahkumiseks tuleb oma reisi põhjendada alalisse elukohta või kodumaale tagasipöördumisega. Kui Eesti kodanikel tekib koju pöördumisega probleeme, siis palutakse helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h). Soovitatakse kodanikel ühendust võtta ka oma reisi- või lennufirmaga.

Täpsemalt saab kehtestatud piirangutest ja käitumisjuhistest lugeda välisministeeriumi Reisi Targalt lehelt.

Itaalias toimiv kiirabi number: 112

Üleriigiline viiruse infotelefon: 1500.