Välisministeerium andis värske ülevaate Eestisse naasmise võimalustest

Välisministeeriumi sõnu on suuremad transporti vajavate inimeste grupid Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Aserbaidžaanis, enamikus riikides on üks hädas olev eestlane.

"Välisministeeriumis käib aktiivne töö, et aidata koju kõik välismaal hädasolevad eestimaalased," kinnitas ministeerium. Kokku on kriisi vältel pöördunud välisministeeriumi poole enam kui 3000 inimest. Ajutiselt välismaale jäämisest on välisministeeriumile teatanud 111 inimest 26 erinevas riigis. Suurimad kohalejääjate grupid on Ameerika Ühendriikides, Filipiinidel ja Indias.

Valdav osa regulaarseid liinilende Eestisse naasmiseks on oma töö lõpetanud, jäänud on mõned üksikud Euroopa Liidu liikmesriikide korraldatud erilennud. Ka erilennule tuleb end registreerida ja soetada pilet, rõhutas ministeeriu,.

Välisministeerium soovitab vältida reisimist, kui see on vähegi võimalik. Eriti puudutab see koroonaviiruse riskigruppi kuulujaid, kellel on reisides suurem tõenäosus nakatuda viirusesse. Välismaal viibides tuleb järgida kohalike ametivõimude juhiseid ning veenduda, et ei rikutaks eriolukorra jooksul viisa- ja muid välisriigis viibimise tingimusi.

Kui jääte asukohariigis kehtestatud piirangute tõttu välisriigis hätta, võtke ühendust lähima Eesti saatkonnaga või helistage välisministeeriumi hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Lähinaabrite piirangud neljapäevase seisuga:

· Soomes kehtivaid piiriületuse piiranguid pikendati kuni 13. maini. Reisijatevedu laevadel Tallinna-Helsingi suunal peatatakse alates laupäevast, 11. aprillist. Laevafirmadel soovitati lõpetada piletimüük tavareisijatele Tallinnast Helsingisse 11. aprillist kuni 13. maini ja nii Tallink kui Viking Line on sel suunal piletimüügi oma kodulehtedel peatanud.



Alates 11. aprillist jätkub reisijatevedu ainult suunal Helsingi-Tallinn vältimatu töölkäimise eesmärgil ja kaubaveo teostamiseks. Erandite täisnimekirja leiate siit. Tõendamiskohustus piiril lasub inimesel. Lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb piirivalve, aga neil reisijatel tuleb lisaks passile või ID-kaardile kaasas kanda ka dokumenti (näiteks tööleping), mis tõendab reisi eesmärki. See hõlbustab piirivalve tööd.