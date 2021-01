Välismeedia: Eesti valitsus lagunes korruptsiooniuurimise järel

Lisaks The Guardianile kajastas korruptsioonikahtlustust peaministripartei suunal üleilmne uudisteportaal Reuters, Saksamaa avalik-õiguslik väljaanne Deutsche Welle, USA poliituudiste portaal Politico, USA uudisteagentuur Bloomberg, USA väljaanne New York Times ja rahvusvaheline uudisteagentuur Associated Press.

Reuters tõi välja, kuidas tulevane koalitsioon tõenäoliselt EKREga liitu ei tee. Lisaks toodi artiklis välja EKREga seotud skandaalid, mis ei näidanud Eestit välisliitlastele heas valguses. Nende sekka kuuluvad näiteks Soome peaministri müüjatüdrukuks tituleerimine ning Leedu ja Rumeenia valimiste kahtluse alla seadmine, viidates "süvariigile".

Välismeedia artiklid lahkavad ka Porto Franco arendusega seotud üliodavat riigilaenu, millesarnast pangast ei saa. New York Times tituleeris Eesti üheks arenenuimaks e-riigiks maailmas, kuigi Eesti usaldusväärsus sai kõva põntsu 2018. aastal, kui Danske Banki Eesti haru oli seotud suuremahulise rahapesuga.