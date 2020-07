Välismaalt Eestisse saabumise korral on karantiinireeglid muutunud leebemaks

Varasemalt oli kuldreegel, et karantiini peavad jääma kõik Eestisse saabuvad isikud, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või koroonaviirusesse nakatanute suhtarv on suurem kui 16.

Suhtarv tähendab viimase 14 päeva lisandunud nakatunud 100 000 elaniku kohta.

Eile väljastas ministeerium värsked andmed. Torkab silma, et Austrias on näitaja 17,3 ja Šveitsis 16,5, ent karantiinikohustust nende puhul pole.

Välisministeeriumi meedianõunik Britta Tarvis räägib Delfile, et mõni aeg tagasi jõustus valitsuse korraldus, mis tähendab, et ei rakendu liikumispiirang juhul, kui riigi positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta jääb kahe nädala jooksul vahemikku 16 kuni 17,6.

Täienduse eesmärk on võimaldada arvestada näitajate ajutist kõikumist teatud piires. "Riigile hakatakse rakendama liikumisvabaduse piirangut juhul, kui selles riigis on haigestumuse näitaja ületanud korralduses sätestatud kriteeriumi kuni 10 protsenti kahel järjestikusel nädalal ja näitaja on tõusutrendis," viitab ta võrdlusele algse korraldusega, kus oli juttu suhtarvust 16.

Eile avaldatud andmed kehtivad tulevast esmaspäevast kuni pühapäevani. Nii-nimetatud piirilähedased riigid on näiteks Tšehhi (suhtarv 17,7), Monaco (18,1) ja Belgia (19,4). Tuleval nädalal sealt Eestisse tulles peab kaheks nädalaks karantiini jääma.