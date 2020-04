Välismaal on lõksus veel pea 30 inimest, kes soovivad kodumaale naasta

Välisministeerium teatas, et siiani on teada alla 30 eestimaalasest hädasolija, kes on jäänud väljamaale lõksu ja on teavitanud, et soovivad koju naasta. Nendega tegeleb ministeerium personaalselt. Hädasolijad paiknevad üle maailma hajutatult 20 riigis.

Välismaalt Eestisse naasmisel on võimalused äärmiselt piiratud, teatas välisministeerium taaskord. "Enamik regulaarseid liinilende on töö lõpetanud, jäänud on üksikud Euroopa Liidu liikmesriikide korraldatud erilennud. Ka erilennule tuleb end registreerida ja soetada pilet," selgitas ministeerium.

Ministeerium soovitab vältida reisimist, kui see on vähegi võimalik. "Eriti puudutab see koroonaviiruse riskigruppi kuulujaid, kellel on reisides suurem tõenäosus nakatuda viirusesse. Välismaal viibides tuleb järgida kohalike ametivõimude juhiseid ning veenduda, et ei rikutaks ka eriolukorra jooksul viisa ja muid välisriigis viibimise tingimusi," hoiatas ministeerium pressiteate vahendusel.

Välisministeeriumilt on koroonakriisi vältel Eestisse naasmiseks abi palunud ligikaudu 3000 eestimaalast ning enamik neist on ka koju jõudnud.

Kui jääte asukohariigis kehtestatud piirangute tõttu välisriigis hätta, võtke ühendust lähima Eesti saatkonnaga või helistage välisministeeriumi hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Lähinaabrite piirangud tänase seisuga:

· Läti: valitsus pikendas eriolukorda kuni 12.05. Pikenevad kõik hetkel kehtivad meetmed, kaasa arvatud rahvusvaheliste reisijatevedude keeld (v.a. eriloaga).

· Kõik transiitreisijad, kes soovivad kaugematest riikidest Soome kaudu Eestisse naasta, saavad seda jätkuvalt teha. Kuigi Soome valitsus otsustas pikendada viiruse peatamiseks kehtestatud meetmeid kuni 13. maini ja soovitab laevafirmadel peatada piletimüük Tallinn-Helsingi suunal alates laupäevast, 11. aprillist, jätkub kaubavedu ja transiit. See tähendab, et:

· Soomes registreeritud elamisõigusega Eesti kodanikud saavad endiselt riiki siseneda, kuid alates laupäevast, 11. aprillist ei võta näiteks Tallink Grupi laevad Megastar, Baltic Princess ja Galaxy jalgsi või autoga reisijaid peale ei Eestist ega Rootsist Soome suunal. Kehtib üldine 14-päevane eneseisolatsiooni nõue. Viking Line jätkab vältimatu töölkäimise kategooriasse kuuluvate inimeste vedu.