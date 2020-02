Välisluure raport: FSB korraldas inforünnaku Moldova oligarhi vastu

Spiegeli peatoimetaja Clemens Höges kinnitas Delfile, et tegemist oli kindlasti võltsitud artikliga. "Me ei ole kunagi sellist intervjuud teinud ega avaldanud, ei trükis ega online'is," ütles Höges. Ka tema nentis, et võltsing on tehtud kvaliteetselt, sest artikli disain näib nagu päris ning väidetavate autoritena on näidatud ajakirjas ka tegelikult töötavate ajakirjanike nimesid (Markus Feldenkirchen ja Veit Medick).

"Kumbki neist pole aga eales töötanud Ida-Euroopa teemadega. Mõlemad kajastavad kodumaist poliitikat." Höges tõi välja ühe väga väikse detaili, mille järgi võltsingut tuvastada. "Me ei alustaks kunagi intervjuud sõnadega "tere päevast".

Inglise keelsetes portaalides levitas troll seda "intervjuud" varjunime alt Nelson Bain, Hispaanias oli ta Jorge Martin, vene keelt kõnelevates riikides Andrei Demidenko, Roman Rodionov ja Igor Miasnikov ning Moldovas lihtsalt Milana. Välisluureamet tõi välja, et kõigil juhtudel loodi libakonto samal päeval ning tehti vaid üks postitus. Igal päeval tegeles troll eri riigi ja keelega ning kõik postitused olid sisult identsed.

"Kirjeldatud episood on vaid üks näide FSB poolt 2018. aasta jaanuaris Vlad Plahotniuci diskrediteerimiseks ette võetud suurest operatsioonist internetis. Mitu teist lahendust olid vähem

leidlikud ja mitte nii kvaliteetsed, jättes mulje, et seda tehtigi vaid selleks, et raporteerida FSB peakorterisse ülesande täitmisest."

Sarnaseid, identset kujundust kasutavat ent täielikult võltsitud artikleid on vene mõjuoperatsioonide läbiviijad varemgi kasutanud. Näiteks 2017. aastal levitasid trollid Briti ajalehes The Guardian väidetavalt ilmunud intervjuud nende luureameti MI6 endise juhiga, kus viimane tunnistavat, et Venemaa president mängis Suurbritannia ja USA luureasutused üle ning et Gruusia ja Krimmi sõjad olid lääneriikide salaplaan Venemaa lõhkumiseks. Tõese mulje jäämiseks lõid trollid isegi Guardianiga analoogse veebiaadressi, kus ainsa erisusena oli i asendatud Türgi tähestikus leiduva İ-ga.

Moldova on Venemaale aga oluline sihtmärk. Täna avaldatud ohuraport toob välja, et Vene mõjuvõim on selles väikeriigis viimaste aastatega kasvanud. Lisaks infokampaaniatele kasutab Venemaa ka majanduslikku survet ja stiimuleid ning Transnistria separatistlikku enklaavi koos sealt lähtuva sõjalise survega, et riiki enda mõjuväljas hoida.