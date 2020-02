Välisluure kahtlustab Tallinn-Helsingi tunneli Hiina investori taga Pekingi riiklikke huve

Lisaks nendib amet, et tunnelit miljarditega rahastada lubanud ärimees on seotud Hiinas lörri läinud äridega. „Pealegi ei lähe ka osal Kenny Songi äripartneritest kõige paremini. Näiteks kuulutati 2019. aasta sügisel maksejõuetuks suur Hiina ettevõte Shandong Xiwang Group, mille ühe võtmeisikuga on Kenny Song koos registreerinud Suurbritannias ettevõtte nimega Touchstone-Xiwang Investment Group Holdings,“ öeldakse aastaraportis.

Eesti peab digiriigi taristus Hiina ohte jälgima Hiina püüd teha lääneriikide andmesidevõrgud, eriti 5G mobiilivõrgud sõltuvaks enda tehnoloogiast, mis võib pärast õnge läinud riigid haavatavaks teha, on rahvusvaheliselt laia kandepinnaga teema. Välisluureameti aastaraport manitseb Eestit omalt poolt selles teemas valvsusele.



„Üllal eesmärgil loodud tehnoloogia muutub aga pahatahtlikes kätes meie turvalisust ohustavaks tööriistaks. Seetõttu tuleb läbi mõelda, kas ja millist informatsiooni jagada tahame ning kas riskid on hajutatud. Seda eriti järjest laiemalt levivate tehnoloogiate puhul nagu targad linnad, 5G, tehisintellekti rakendused,“ märgitakse ameti raportis.



„Eesti-sugusele digiriigile on sidevõrgud elutähtis taristu, mille puhul peab kaaluma kõiki ohte, mis võivad tuleneda sidevõrkudes kasutatavast tehnoloogiast. Hiinal on väikeriigis kergem sõltuvust tekitada ning hiljem survet avaldada,“ hoiatatakse dokumendis.

Raportis kirjeldatakse, kuidas Hiinal on piisavalt kannatlikkust vaikselt ja märkamatult oma mõjuvõimu teistes riikides üles ehitada.



„Maailmas oma mõjuvõimu suurendamise ühe etapina tekitatakse teistes riikides pika aja jooksul ja samm-sammult sõltuvus Hiinast. Kõigepealt valmistatakse ette sobiv keskkond: investeeritakse kohalikku infotaristusse, ostetakse osalus ettevõtetes, pakutakse soodsamaid lahendusi jne. Paralleelselt hoiab Hiina madalat profiili ning ei sekku otseselt otsustamisprotsessi. Alles siis, kui Hiina juhtkond näeb otsest vajadust ja kasu oma poliitiliste eesmärkide täitmiseks, hakkab Hiina agressiivsemalt teise riigi otsustusprotseduuri sekkuma,“ kirjeldatakse seal viisi, kuidas Peking järjekindlalt toimetab.



Välisluureamet illustreerib, kuhu asi võib jõuda Fääri saartel toimunu näitel. „2019. aasta lõpus esitas Hiina Fääri saartele ultimaatumi: vabakaubandusleppe sõlmimiseks peab Fääri saarte 5G arendamiseks sõlmima lepingu tehnoloogiagigant Huaweiga.“