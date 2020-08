Väliskomisjonide juhid kutsuvad Valgevene ametivõime üles viivitamatult lõpetama jõu kasutamine ja tagakiusamine

„Jälgime kahetsusega sündmusi Valgevenes ning presidendivalimiste ajal sealsete kodanike ja meedia vastu suunatud repressioone,“ rääkis riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. „Võttes kodanikelt õiguse vabadele valimistele, eiratakse demokraatia üldtavasid ning inimõigusi. Taunime kolleegidega sellist tegevust ning märgime, et oleme jätkuvalt valmis toetama Valgevene ühiskonna heaolu ja Valgevene riigi suveräänsust,“ sõnas Eesmaa.

Väliskomisjonide esimeeste avalduses kirjutatakse, et õigus vabadele valimistele on demokraatia põhiväärtus ning sõnavabadus ja kogunemisvabadus kuuluvad põhiliste inimõiguste hulka. „Tegevus, mille tunnistajaks me oleme, ei vasta demokraatia nõuetele,“ tõdetakse.

„Oleme veendunud, et dialoogi ja reformide tee järgimine aitab kaasa Valgevene arengule, süvendades heanaaberlikke suhteid Valgevene ja meie piirkonna teiste riikide vahel ning viljakate suhete taaselustamist Euroopa Liiduga. Oleme valmis toetama neid jõupingutusi, otsides konstruktiivseid lahendusi meie ühise tuleviku jaoks,“ ütlevad allakirjutanud.

Väliskomisjonide esimeeste avalduse täistekst: