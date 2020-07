Väliskomisjoni esimees: vajame Wellesi deklaratsiooni 80 aastat hiljemgi

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa rõhutas, et asevälisminister Sumner Wellesi 23. juulil 1940 välja antud deklaratsioon oli erakordne märk meie ühisest pühendumusest vabadusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. „1940. aastast kuni Balti riikide iseseisvuse täieliku taastamiseni pool sajandit hiljem lehvisid Washingtonis jätkuvalt Eesti, Läti ja Leedu lipud, nii nagu meie rahvad jätkuvalt uskusid tulevikku, kus vabadus tagasi võidetakse ja suveräänsus taastatakse,“ ütles Eesmaa.

Wellesi deklaratsioon sätestas Eesmaa sõnul rahvusvahelise raamistiku Balti riikide de jure eksisteerimiseks kogu Nõukogude okupatsiooni perioodi vältel ning hiljem järgnenud Eesti, Läti ja Leedu riikluse taastamiseks.

Deklaratsioon on Eesmaa kinnitusel ka tänapäeval jõuline, innustav ja oluline meeldetuletus vajadusest järgida rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja seista vastu, nagu deklaratsioonis kinnitati, „röövtegevusele, olenemata sellest, kas seda viiakse ellu jõudu kasutades või jõuga ähvardades“. „21. sajandil üha edasi liikudes jääb meie ühine pühendumus demokraatlikele väärtustele, turvalistele piiridele ja suveräänsete riikide territoriaalsele terviklikkusele sama vankumatuks nagu alati,“ sõnas Eesmaa.

Väliskomisjon esimees tuletas meelde, et Ameerika Ühendriikide 25. juuli 2018 Krimmi deklaratsioonis kinnitati veel kord samu põhimõtteid nagu Wellesi deklaratsiooniski, rõhutades USA poliitikat, mille kohaselt ta keeldub tunnistamast jõuga ära võetud territooriumi ebaseaduslikku anneksiooni, ning Balti riigid tunnustavad ja toetavad täielikult seda hoiakut.

„Sellel olulisel aastapäeval tähistame sõltumatust ning mälestame neid, kes selle kindlustamise nimel kannatasid ja ohvreid kandsid. Tunnistame Ameerika Ühendriikide oluliste panuste tähtsust nii ajalooliselt kui ka tänapäeval, kuna neil on asendamatu roll Balti riikides ja Euroopas julgeoleku tagamisel. Eesti on uhkusega nende NATO liikmesriikide hulgas, kes kulutavad vähemalt 2% oma SKT-st kaitsele, nii et koos oma partneritega saame ellu viia ühist nägemust rahumeelsest, ühtsest ja vabast Euroopast,“ ütles Enn Eesmaa.