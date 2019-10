Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Rootsis Põhjala ja Balti kolleegidega

„Endiselt ei ole selge, kas Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust toimub lepingu alusel või lepinguta. Praegu tähtajaks seatud 31. oktoober on kohe käes ning Eesti ja Euroopa Liit on valmistunud kõigiks juhtudeks,“ märkis Eesmaa. Ta tõstis esile ka arutelu idapartnerlusprogrammi üle. „Koostöö Euroopa Liidu idapoolsete partneriga on Eesti jaoks oluline. Aitame Ukraina, Gruusia ja Moldova jaoks tähtsaid küsimusi ka teiste liikmesriikide päevakorras hoida,“ ütles Eesmaa.

Täna õhtul vahetavad kolleegid mõtteid päevakajaliste Euroopa Liidu küsimuste ja Brexiti üle. Homsete arutelude keskmes on hiljutised poliitilised arengud, Euroopa Liidu idapartnerlusprogramm, Hiina ning võimalik üleilmne Euroopa Liidu sanktsioonirežiim.

Riigikogu väliskomisjoni esimees külastab täna ka Stockholmi Eesti Maja, kus kohtub huvikooli laste ja kogukonna liikmetega. Homme kohtub Eesmaa eraldi Rootsi parlamendi väliskomisjoni esimehe Kenneth Forslundiga, et rääkida Riksdagi tööst aastatel 2017-2018, mil Rootsi oli ÜRO julgeolekunõukogu mittealaline liige.

Põhja- ja Baltimaade väliskomisjonide esimeeste regulaarsete kohtumiste eesmärk on arutada regionaalselt ja rahvusvaheliselt olulistel päevakajalistel teemadel. Järgmine NB8 väliskomisjoni esimeeste kohtumine toimub 2020. aasta esimeses pooles Eestis.