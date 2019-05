Väliskomisjon tunnustas Põhja-Makedoonia püüdlusi euroatlandi suunal

Komisjoni esimees Enn Eesmaa ütles, et aastaid kestnud nimetüli lahendamine Kreekaga on näide heast poliitilisest tahtest, kus kaks riiki suudavad ületada keerulise vastasseisu. Eesmaa kinnitas, et nüüd ei takista nimetüli enam riigi püüdlusi liitumisel NATO ja Euroopa Liiduga.

„Eesti on alati toetanud ja toetab jätkuval teie riigi liitumist NATO ja Euroopa Liiduga,“ kinnitas Eesmaa Põhja-Makedoonia välisministrile. Eesmaa sõnul ratifitseerib riigikogu lähiajal Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli, mille Eesti valitsus sel nädalal heaks kiitis. Põhja-Makedooniast saab 30. NATO liige, kui kõik liikmesriigid protokolli ratifitseerivad.

Komisjoni aseesimees Marko Mihkelson tervitas tulevast uut liitlast ja avaldas lootust, et koostöö alliansis kujuneb väga heaks. „Eesti on alati toetanud NATO laienemist,“ ütles Mihkelson. „Nüüd, kus NATO suunal on teil olulised sammud tehtud, saate keskendutud oluliste reformide läbiviimisele, mis on vajalikud Euroopa Liiduga liitumiskõneluste avamiseks.“

Põhja-Makedoonia Vabariigi välisminister andis kohtumisel ülevaate riigi ettevalmistustest NATOga liitumisel ning käimasolevatest reformidest, mis on vajalikud Euroopa Liiduga liitumiskõneluste alustamiseks.

Kohtumisel anti külalistele ülevaade Eesti parlamendi tööst. Samuti räägiti Balkani regiooni julgeolekupoliitilisest olukorrast, hübriidohtudest ning ühisest vastutusest desinformatsiooni vastu võitlemisel.

Kohtumisel osalesid komisjoni liikmed Keit Pentus-Rosimannus ja Raivo Tamm.