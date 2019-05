Väliskomisjon saatis heakskiitmiseks Põhja-Makedoonia ühinemislepingu NATOga

Komisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on Põhja-Makedoonia üks neljast riigist lisaks Bosniale ja Hertsegoviinale, Gruusiale ning Ukrainale, kes on oma oluliseks välispoliitiliseks eesmärgiks seadnud ühinemise NATOga. „NATO jätkab avatud uste poliitikat ja Põhja-Makedoonia edulugu on teistele liitlaseks pürgijatele heaks eeskujuks,“ ütles Eesmaa.

Komisjoni aseesimees Marko Mihkelson märkis, et Põhja-Makedoonia ühinemine NATOga tugevdab organisatsiooni ja selle liikmesriikide julgeolekut ja välispoliitilist olukorda, sest sellega kasvab julgeolek ja stabiilsus Euroopas. „Protokolli jõustades võtab Eesti kohustuse kaitsta Põhja-Makedooniat ja Põhja-Makedoonia Eestit,“ ütles Mihkelson.

Põhja-Makedoonia kaitsekulutused moodustavad sisemajanduse kogutoodangust 0,96 protsenti, kuid valitsuse eesmärk on jõuda kahe protsendi kaitsekulutusteni aastaks 2024.

Pikka aega takistas riigi liitumist NATOga riigi nime üle peetav vaidlus Kreekaga, mis leidis lahenduse selle aasta alguses ja riigi uueks ametlikuks nimetuseks sai Põhja-Makedoonia Vabariik.

Põhja-Makedooniast saab organisatsiooni 30. liige pärast seda, kui protokolli on oma riigisisese õiguse kohaselt heaks kiitnud kõik praegused NATO liikmesriigid. Varasemat praktikat arvestades võib heakskiitmisprotsess kesta kuni poolteist aastat. Esimese NATO liikmesriigina ratifitseeris protokolli tänavu 8. veebruaril Kreeka.

Eesti valitsuse algatatud Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitlev Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu arutelu on kavandatud Riigikogu 4. juuni istungile.