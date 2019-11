Väliskaubandus- ja IT-ministri kandidaat Kaimar Karu: tahan päriselt midagi ära teha

Karu kohtus EKRE esindajatega eelmise nädala lõpus, pärast erakonna volikogu, et ministrikohast rääkida ja otsustas siis ka ameti vastu võtta.

Karu sõnul oli ajend väljakutse ja soov päriselt midagi ära teha. "Ma tundsin juba aasta alguses, et aeg on küps, et Eestile tagasi anda ja midagi siin ära teha," ütles kuus aastat välismaal elanud Karu.

Ministrikandidaat tõi välja, et tema prioriteet on tugvastada takistusi IT-valdkonnas ja nendele lahendusi leida. "Ma olen omal ajal avalikus sektoris töötanud ja need pudelikaelad pole kõik sugugi ära kadunud." Eesmärk on aidata ettevõtjaid ja ameteid, et nad saaksid oma tööd paremini teha, sõnas Karu.

Kutse EKRE-sse

Karu ei kuulu EKRE-sse ega pole kunagi ühegi erakonna liige olnud. Martin Helme ütles tänasel pressikonverentsil, et ettepanek erakonnaga liitumiseks on Karule tehtud.

"Võtan aega, et Eesti sisepoliitika olukorda sisse elada. Ma ei ole olnud ühegi erakonna liige ja ma ei tea, mis sellega kaasneb. Ma hetkel keskenduks pigem enda rollile ja selle raames suure pildi loomisele," sõnas Karu, kes pakkumist kaalub.

Küsimusele, kuivõrd jagab ta EKRE vaateid, vastas Karu: "Selle põhjal, mis ma olen näinud, on mul oletusi, ka mõni arvamus välja kujunenud. Et mul oleks seisukohad, mida ma oleks valmis jagama ja nende eest seisma, selleks on mul vaja EKRE-ga natuke pikemalt koostööd teha, et näha, mis seal taga tegelikult toimub. See, mida mõeldakse ei pruugi olla see, mis välja paistab."