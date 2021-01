Valimisvalvurid Helmed seavad kahtluse alla lisaks USA-le ka Leedu ja Rumeenia valimistulemused

Tänases "Räägime asjast" eetris liikus Helmede jutt abielureferendumi ja kohaliku omavalitsuste valimiste taustal taaskord Ameerika valimiste legitiimsuse üle kahtlemise suunas, mille najalt maanduti sujuvalt valimiste kritiseerimisega juba märksa lähemale: sel korral said koosa kaela ka Leedu ja Rumeenia. Peale selle leidis aset ka EL-i liikmesriikide noppimine "süvariigi poolt manipuleeritavate kreatuuride" kategooriasse, mille sekka mahtusid ka näiteks Holland ja Prantsusmaa.

"Mis toimus valimistel näiteks Leedus viimane kord: nii ilmselgelt läbipaistev süvariigi skeem, mis seal käivitati ja mis seal õnnestus läbi suruda," kirjeldas riigikogulane Mart Helme oktoobrikuus aset leidnud Leedu valimisi.

Rahandusminister Martin Helme poetas samuti sõna sekka: "Prooviti sama asja Rumeenias: täpselt sama muster, täpselt sama muster." Täpsemaks kommentaarideks ei tõstnud kumbki Helme toru.

Selles kontekstis tulid Mart Helme suu läbi jutuks "massilised võltsingud", mis olevat USA presidendivalimiste tulemuste võtmes endiselt asjakohased.

"Faktid on sellised, et hoolimata kõigest sellest, mida on üritatud kinni mätsida, maha vaikida, siis üle poole Ameerika inimestest-valijatest on ütelnud, et "jah, valimisi on võltsitud"," sõnas Martin Helme eetris.

Lisaks märkis ta ka seda, et Joe Bideni ja Kamala Harrise tandemi jõuõlg valitsemisel jääb seetõttu nõrgapoolseks, kui pool riigist ei pea valimisi õiguspäraseks. Martin Helme tõi paralleeli ka Nõukogude Liidus võltsitud valimistega ning märkis, et siinpoolne kogemus raudse eesriide tagant annab neile võimekuse valimispettuseid teravalt märgata.

Taustast

Möödunud oktoobri valimiste tagajärjel astus Leedus detsembrikuus ametisse Ingrida Šimonytė juhitud paremtsentristlik valitsus, kuhu kuuluvad Isamaaliit-Leedu Kristlikud Demokraadid (TS-LKD), Liberaalne Liikumine (LRLS) ja Vabadusepartei (LP). Opositsioonierakondadena on seimis Sotsiaaldemokraatlik Partei, Farmerite ja Roheliste Partei ning Töölispartei.

Detsembris aset leidnud Rumeenia valimiste tulemusena on sealne valitsus samuti paremtsentristlik: Florin-Vasile Cîțu juhitud valitsus koosneb Rahvuslikust Liberaalsest Parteist, Rumeenia Päästmise Liidust ja ungarlaste rahvusvähemust esindavast UDMR-ist.