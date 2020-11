Valimisteenistus: igal juhul on võimalik e-hääletamist läbi viia

Vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask teatas kirjas põhiseaduskomisjoni esimehele Alar Lanemanile (EKRE), et kuna tehnilised süsteemid on arendusfaasis, siis 25. aprillil 2021 abieluteemalist rahvahääletust teha ei saa.

Rahandusminister Martin Helme ütles selle kohta tänasel valitsuse pressikonverentsil, et kevadise rahvahääletuse teostamisega on seotud mõningaid tehnilisi probleeme, mille lahendamisega tegeletakse. Kui neid aga ikka lahendatud ei saa, tuleb rahvahääletus Helme sõnul vajadusel vaid tavalise paberhääletusena.

Koitmäe sõnul pole aga asi nii hull. Igal juhul on võimalik e-hääletamist korraldada ja läbi viia, samuti ka aprillis valimisi läbi viia. Küsimus on Koitmäe sõnul täna selles, et 1. jaanuarist jõustuvad rahvahääletuse seaduse ja teiste valimisseaduste muudatused, mille kohaselt võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri.

"Praegu hindab RIA seda, kas selle arenduse lõpule viimine on reaalne, et saaks aprillis kasutusele võtta. Kui see pole võimalik, siis soovitame seaduse muudatuste jõustumise edasi lükata," kommenteeris Koitmäe.

"Kinnitan, et e-hääletamise süsteem on valimiste infosüsteemist eraldiseisev ja ei mõjuta e-hääletamise korraldamist. Igal juhul on võimalik e-hääletamist korraldada ja läbi viia," teatas Koitmäe.