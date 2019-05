Valimisrakendus diskrimineerib osa vaegnägijatest

“See on kahetsusväärne, et end e-riigina reklaamiv koht ei arvesta oluliste rakenduste puhul siiski kõigiga,” ütles Raadio 2 ajakirjanik ja Eesti Pimedate Liidu juht Jakob Rosin. Selgus, et ekraanilugeja ei suudagi valimisrakenduse sisu lugeda, kui rakendust kasutatakse Apple’i arvutis, millel töötab macOS operatsioonisüsteem. “Sama probleem esines riigikogu valimistel. Küll aga saab ekraanilugeja lugeda valimisrakendust Windowsi operatsioonisüsteemil,” rääkis Rosin.

Ekraanilugeja on rakendus, mis loeb programmide ja veebilehtede teksti ja nupud ette, et vaegnägija saaks iseseisvalt ka internetis tegutseda. “Võtsin hommikul enda arvuti lahti ja pidin tõdema, et ei saagi mõneminutilist toimungut teha, sest rakendus ei tööta,” ütles Rosin. “Irooniliselt on täna rahvusvaheline ligipääsetavuse päev.”

Apple’i arvutid on ka Eestis populaarsed, seega ei puuduta probleem kindlasti vaid üht vaegnägijat. “Eks ma võin siis paluda kellegi teise arvutit hääletamiseks või minna sõbraga koos hääletama, aga ma tahaks siiski võimalust hääletada iseseisvalt,” märkis Rosin.

Lahendust lähipäevadel oodata ei tasu

Valimisteenistuse juht Priit Vinkel tõdes, et probleem eksisteerib. “See on nii spetsiifiline, et selle lahendamiseks kulub palju aega. Asi ei ole vaid mõnes arenduslikus veas,” ütles ta. Vinkel oli teadlik ka sellest, et vaegnägijatel polnud Apple’i arvuti kasutamise puhul ka riigikogu valimistest virtuaalselt osa võtta. “Jah, me plaanime selle murega tegeleda,” ütles Vinkel, lubamata kindlat kuupäeva, mis ajaks saab mure kõrvaldatud.