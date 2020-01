Valimisliit Tartu Eest süüdistab linnapea Urmas Klaasi valetamises ja loobub koostööst

Pärast kohalikke valimisi 2017. aastal sõlmis valimisliit Tartu Eest koostööprotokolli Reformierakonna ja Keskerakonnaga.

“Nüüd sunnib Tartu linnapea Urmas Klaasi valetamine meid selle koostööprotokolli ühepoolselt lõpetama,” teatas valimisliit Delfile. “Vale seisneb selles, et kuigi linnapea lubas üheselt ja selgelt, et Tartu 2020. aasta eelarvesse lisatakse 20 000 eurot linnahalli äriplaaniga tegelemiseks, et vajalike tegevustega edasi liikuda, seda seal siiski ei ole. Ka ei toetanud Reformierakond ja Keskerakond linnavolikogus meie vastavat muudatusettepanekut,” kinnitas valimisliit.

“Meie valimisliidu eestvõttel jõudis multifunktsionaalne linnahall ehk Arena Tartu linna arengukavasse. Järgmine samm peakski olema linnahalli äriplaani tegemine, mis annaks vastuseid mitmetele küsimustele — mismoodi linnahalli finantseerimise, ehituse ja haldamisega edasi minna," märgiti pressiteates.

"Sellest lähtuvalt tegigi meie valimisliit ettepaneku panna linnaeelarvesse raha linnahalli äriplaaniga tegelemiseks. Kohtumisel linnapea Urmas Klaasi ja Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristo Seliga jõudsime ühisele ja selgele seisukohale, et see on tõesti vajalik ja leppisime kokku summas 20 000 eurot. Eelarvesse see ühine ja selge seisukoht kokkulepitud kujul aga ei jõudnud, kuigi linnapea seda lubas. Nii on linnapea valetanud ning seepärast ei saa meie valimisliit Tartu Eest enam koostööprotokolliga jätkata,” väidavad valimisliitu kuuluvad Tanel Tein, Hannes Klaas, Vahur Kalmre.

Klaas: peame nägema Tartu arengut laiemalt