Valimised tulekul: Kristiines järsku betoonblokkidega suletud jalakäijate tunnelit käisid uurimas kõrged linnaametnikud

Täna ennelõunal sulges ootamatult riigiettevõtte AS Eesti Raudtee Kotka tänavapoolse tunneli Kotka tn 8 maja juures, teatas Kristiine linnaosavalitsus meediale.

Tunnel kuulub AS Eesti Raudteele ja on kasutusel jalakäijate tunnelina olnud üle poole sajandi, mida ka täna kasutatakse igapäevaselt kohalike elanike poolt Kristiinest kesklinna või jalgpallistaadionile jõudmiseks.

"Pikalt kasutuses olnud ja kohalikele elanikele olulise jalakäijate tunneli sulgemine täna ennelõunat ilma igasuguse eeltöö, teavituse või aruteluta, oli halb üllatus ja vastuvõetamatu. Kui info meieni jõudis, siis läksime koheselt olukorraga tutvuma ja kohale sai kutsutud ka AS Eesti Raudtee esindajad. Tunneli sulgemine oli murettekitav ka seetõttu, et selles lõigus raudtee ümbruses puuduvad hetkel piirdeaiad ja kui läbipääs sulgeda, siis see suunaks koheselt jalakäijad otse eluohtlikule raudteele üle rööbaste liikuma, mida ka paraku kohapeal täheldasime. Tunneli olemasolu on vajalik ja igapäevaselt on see pidevalt aktiivses kasutuses. Pärast lühikest arutelu osapoolte vahel, tõsteti pealelõunal betoonblokid eest ära ja praeguseks hetkeks on tunnel taas avatud," selgitas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.