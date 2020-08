Valgevenelane: Eesti kodanikud ei lasknud mul hääletada. Politseinikku huvitas seaduslikkuse asemel see, et poleks konflikti

Valgevenelane kirjeldab toda juhtumit kui "kurba ja huvitavat lugu".

"Valimisjaoskonda tulles nägin, et Eesti politsei oli saabunud Valgevene saatkonna valimisjaoskonda. Nägin, et seal oli konflikt. Üldiselt sain ma toimuvast aru - nägin mitmeid inimesi, kel oli keelatud telefonidega siseneda," kirjeldas valida soovinud meesterahvas RusDelfile. "Toetasin neid. Ütlesin, et see keeld on ebaseaduslik, palusin põhjendada. Turvatöötaja - Valgevene saatkonna poolt valvamiseks palgatud äriettevõte - ütles teisele inimesele: "Saatkonna töötaja on teile juba kõik ära vastanud!" Töötaja aga ei põhjendanud midagi ega viidanud ühelegi seadusele."

Mees selgitas omakorda lävepakul seisnud turvatöötajatele, et isikliku vara konfiskeerimine sellises olukorras pole tarvilik.

"Nõutav võib olla kõneside keelamine, keegi ei kavatse seda rikkuda, nõutav võib olla saatkonnas fotograafia keelamine, keegi ei kavatse seda ka rikkuda. Kuid nõue konfiskeerida meie isiklik ese sissepääsu juures, vara, mis pole ohtlik? See on minu isiklik arvuti, milles on palju isiklikke andmeid, sealhulgas pangakaartide kohta, ma ei taha seda kellelegi anda ega pea seda tegema," kirjeldas valgevenelane oma argumentatsiooni.

Vene keelt rääkinud turvatöötaja vastas seepeale, et kui mees tuli saatkonda protestima, tuleb tal minna teisele poole tänavat.

Asjatu sihikindlus

Hääletada soovinud valgevenelane ei tahtnud alla anda ning "nokk kinni, saba lahti" olukord jätkus. Mees ei lahkunud ning veetis aega koos teiste ummikseisus olevate valgevenelastega aega n-ö saatkonna riietusruumis.

Valimisjaoskonda valvanud isikud katsusid algul sõbralikul toonil teda keelitama ära minema. Kui see ei õnnestunud, alustati ähvardustega - kui nõu ei toimi, tuleb valvureil vabaneda temast jõuga.

"Kohal oli Eesti politseiametnik, keda samuti absoluutselt ei huvitanud toimuva seaduslikkus. Teda huvitas ainult see, et tal poleks konfliktsituatsiooni," märkis mees RusDelfile. "Üldiselt ütles ta mulle: "Ma lõpetan nüüd teiega vene keeles rääkimise, olen Eesti ohvitser ja ma ei ole kohustatud teiega vene keelt rääkima." Soovitasin tal üle minna inglise keelele ja mulle jäi mulje, et ta ei saa aru, mida ma talle just ütlesin. Enne seda selgitas ta mulle, et vene keeles ei pruugi ta aru saada mõnest asjast nagu "seaduslikkus", mistõttu kordasin oma argumente talle inglise keeles."