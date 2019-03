Valgete südamete aktsioon jätkub 14. aprillil suurüritusega Tallinna lauluväljakul. Seda rahastavad tuntud ettevõtjad

Kampaania on hoo sisse saanud. Juba eelmisel nädalal levis Facebookis pilt, et 14. aprillil toimub üritus. Kus? Mis? Neile küsimustele vastuseid veel ei antud. Täna võis Tallinna südalinnas näha ka reklaamplakatit.

Nüüd saadeti pressiteade, kus selgitatakse: "Me kutsume kõiki Eesti südameid 14. aprillil Tallinna Lauluväljakule "Kõigi Eesti Laulule". Suured muutused meie koduloos on juhtunud siis, kui tuleme kokku ja tegutseme ühiselt. Meid on piisavalt palju, et midagi muuta, ja piisavalt vähe, et tulla ühele väljakule ja kokku leppida, kuidas edasi läheme."

Liikumine “Kõigi Eesti” sai alguse ilma kellegi rahalise panuseta. Edasi rahastatakse seda ainult annetuste toel. Annetajate seas on suur hulk liikumise eraisikutest asutajatest. Ettevõtmist on teiste seas rahaliselt toetanud ettevõtjad Martin Villig, Marko Russiver, Jevgeni Kabanov, Indrek Kasela, Ahti Heinla, Tõnu Runnel, Viljar Arakas, Priit Salumaa, Aleksander Gansen, Martin Kõiva, Kaupo Kalda, Kaarel Kotkas, Imre Truu, Joao Rei, Liis Narusk, Märt Aro ja Ragnar Sass, samuti nendega seotud ettevõtted. Kutsume toetajatega liituma kõiki eraisikuid ja ettevõtteid, kes jagavad “Kõigi Eesti” väärtusi ja soovivad liikumist toetada.

Märgitakse, et vajatakse riiki, kus kõigil on turvaline ja kus keegi ei pea kartma maailmas toimuvaid muutusi. "Kus ükski Eestis sündinud või Eesti koduks valinud inimene ei pea tõestama, et ta on “oma”. Soovime riiki, kus osatakse pidada dialoogi ja kus aset leidvad muutused teevad meid kõiki rikkamaks, paremaks ja õnnelikumaks."

Pühapäeval toimub vanalinnas meeleavaldus

Sel pühapäeval kell 12 toimub Tallinna vanalinnas meeleavaldus "Jah vabadusele, ei valedele!". "Kõigi Eesti" üks eestvedaja Julia Tomberg kinnitas Delfile, et tegu on eraldi üritustega, nemad sellega seotud pole.