Valgamaal möllavaid karusid ei kütita

Viimase kuu jooksul on Valgamaal tekitanud muret ja kahju kaks Venemaalt pärit karu, Polja ja Proša. Viimaste nädalate jooksul, mil karud on Valgamaa elanikele aina enam hirmu tekitanud, sai selgeks, et on vaja midagi kiirelt ette võtta.

Eelmisel nädalal käis Keskkonnaameti ja Eesti Jahimeeste Seltsi vahel läbirääkimised teemal, mis oleks kõige targem viis karuprobleemi kaotamiseks. Üks variantidest oli ka küttimine, millele oli vastu ka näiteks Valga vallavalitsus.

Täna andis Keskkonnaamet teada, et karusid ei kütita. “Ametile teadaolevalt on Venemaal hakatud ette valmistama dokumentatsiooni loomade sinna tagasi viimiseks. Ajutiselt on Venemaal pääste- ja rehabilitatsioonikeskuses üles kasvatatud Poljale ja Prošale nõustunud varjupaika pakkuma Tallinna Loomaaed,” kirjutas Keskkonnaamet pressiteates.

Keskkonnaamet ootab Valgamaa kohalikelt elanikelt teateid ja tähelepanekuid karude liikumise kohta ööpäevaringselt infotelefonil 1313.