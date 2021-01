Valga volikogus kaalukeeleks olev keskerakondlane esitas ultimaatumi ja sai endale mõnusa ametikoha

Mägi on nüüd Valga põhikooli juurde rajatava veekeskuse projektijuht hoolimata sellest, et alles eelmise aasta novmebris palkas vallavalitsus 130 000 euro eest sama projekti tegema ja juhtima erafirma, kirjutab Õhtuleht.

Valga Keskerakonna juhitav koalitsioon püsib vaid ühehäälelisel enamusel ja seega on igal häälel kulla kaal.

„Neil (Keskerakonnal – N. N.) olid kevadised lubadused võimule saades ja öeldi, et sa saad suvel sellise töökoha,“ jutustas Mägi lehele.

Valga vallavanem, keskerakondlane Ester Karuse vastab küsimusele, kui mõistlik on Viktor Mägi projektijuhi kohale maksumaksja raha kulutamine, et see ei ole raha kulutamine. „Asjad peavad olema korrektselt tehtud ja ujula laiendamise näol on tegu suure ja mahuka projektiga, mille maksumus võib ulatuda hinnanguliselt 2,2–3 miljoni euroni,“ räägib vallavanem.

