Valga valda kolinud hipilaagris paistab praegu kõik kontrolli all olevat. Homme heidab olukorrale pilgu terviseamet

Nüüd on laager end sisse sättinud Harglasse, umbes paari kilomeetri kaugusele kohalikust kauplusest. Politseipatrull ning ka päästjad on kohapealt läbi käinud - hommikuse seisuga oli osalisi umbes 30-40 ja nad olid teinud kaks eraldi telkimisplatsi. Lõuna prefektuurist märgiti, et hetkel probleeme polnud, ent jäme ots on ka omavalitsuse ning terviseameti käes, kui nende hinnangul on edaspidi patrulli abi vaja (näiteks dokumentide kontrollimisel), siis saavad nad aidata.

Hargla asub Valga valla territooriumil. Vallavanem Ester Karuse kuulis laagrist eile meedia vahendusel. Ta ütleb, et oli üllatunud ning hiljem sai kahelt kohalikult kodanikult murelikud kõned. Neist üks viitas, et hoolitseb vanemaealise inimese eest ja seetõttu on viiruse võimalik levik problemaatiline.

Karuse võttis ühendust terviseametiga ja lepiti kokku, et homme lähevad asutuse ametnikud ning valla esindajad kohapeale olukorda kaema. Varem pole see võimalik, kuna terviseametil on hetkel väga palju tööd käsil - fookuses ennekõike Tartu koroonakolle. Hipilaagri küsimus ei ole praegu ka kõige pakilisem, kuna teadaolevalt järgitakse seal vajalikke nõudeid. "Avaliku luba pole nad taotlenud, alguses ehmatas küll ära, et pole ju õiguslikku alustki, aga olen kuulnud, et nad on RMK puhkealal. Sinna võib igaüks telkima minna," märkis Karuse, kes loodab, et korralikud hügieenitingimused on seltskonnal sedapuhku tagatud.

Antsla vald keelas 20. juulil hipilaagri korraldamise eramaal. Esialgu väitis ürituse korraldaja, et tegemist on eraüritusega, kuid tegelikult jagati kutseid kõigile, kes vaid küsida oskasid. Toona testiti laagriplatsil kõiki osalejaid, kes selleks nõusoleku andsid. Kolm inimest ei olnud testimisega nõus ning neid käsitleti koroonahaigetena. Testitutest ei selgunud ühtki viirusega inimest.