Valga Vald: karude elu tuleks võimalusel säästa

Esimest korda nähti sel suvel karusid Valgas 29. juunil, mil Valga linna elanikud avastasid kaks karu aiamaal maasikaid nosimast. Tuvastati, et karud on Pihkva oblastis lahti lastud Polja ja Proša. Karud matkasid pärast maasikatega maiustamist oma teed ja edasist muret ei paistnud.

Kuid mesikäpad metsa jääda ei tahtnud ning koduaedadesse ja inimlähedusse tulid nad veel mitmeid kordi. Kõige hiljutisemalt nähti karusid esmaspäeval, mil õhtupoolikul tatsas üks neist maanteel ja häiris liiklust ning hilisõhtul jõudis karu Sooru külla, kus rüüstas prügikaste. Arvatavasti toidu leidmise eesmärgil. Teadaolevalt on kõigil juhtudel tegemist olnudki nende samade Pihkva karudega.

Karuhirmus Sooru küla elanikud ei julge enam pimedas õuegi minna, rääkimata seenele või marjule minemisest, vahendas Lõuna-Eesti Postimees.

Praegu arutlevad karude tuleviku üle keskkonnaamet ja Eesti Jahimeeste Selts. Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama ütles, et vallavalitsuse esmane huvi on tagada elanike turvalisus, kuid on siiski seisukohal, et karude elu tuleks võimalusel säästa. “Pooldame loomade uinutamist ning elutsemiseks sobivamasse paika toimetamist,” lisas ta.

Keskkonnaamet ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et Pihkva karude saatus otsustatakse järgmisel nädalal. Variantideks on loomade peletamine metsa, kuid kaalutakse ka karude küttimist.