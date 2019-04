Valga mahajäetud majad tekitavad linnaelanikes õudu. Riik plaanib tühjad elamud lammutada ja elanikud ümber asustada

Kuperjanovi tänaval on riburada väiksemaid kortermaju, kus ei ela ühtegi inimest, või kus võib aimata, et keegi leiab seal seaduslikult või ebaseaduslikult ulualust. Võru tänava alguse ümbrus kubiseb mahajäetud majadest.

Rahandusministeeriumis valminud eelnõu järgi peaks kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanikud ümber asustama ja kasutuseta jäänud elamud lammutama.

Valga vallavanem Margus Lepik on projekti suhtes positiivne ja lisab, et linnas on ka varem kortermaju lammutatud ning toob näiteks Pikal tänaval asunud viiekorruselise varisemisohtliku kortermaja, mis tehti 2015. aastal maatasa.

Artikkel on refereeritud Õhtulehest.