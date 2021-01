Valga haigla nõukogu kutsub althõlma koroonavaktsiine pakkunud Margus Ulsti tagasi

Möödunud nädalal selgus, et Valga haigla juht ja Reformierakonna liige Margus Ulst pakkus koroonavaktsiini väljaspool järjekorda oma Rotary klubi vendadele. Selle seltskonna seas on palju prominente. Ulst mõistis lokulööja, kes asja meediale avalikustas, hukka, pidades saladusest rääkimist jälkuseks.

Valga haigla nõukogu esimehe Marek Seeri sõnul arutas nõukogu põhjalikult nii Valga haigla COVID-19 vaktsineerimise korraldamist, kui ka Margus Ulsti tegutsemist seoses vaktsineerimisega. „Arvestades, et tervishoiusektor peab juba aasta aega lahendama ülemaailmsest pandeemiast tingitud kriisi ning et COVID-19 vaktsineerimine on lootus tervishoiusüsteemi kurnatuse lõpetamiseks, ei saa nõukogu aktsepteerida tekkinud olukorda, mil Valga haigla juhi tegevus on väljunud riiklikul tasandil kokku lepitud piiridest,“ ütles Valga haigla nõukogu esimees Marek Seer. Ta lisas, et COVID-19 vaktsineerimise sihtrühmade prioritiseerimine riikliku plaani järgi on võtmetähtsusega.

Valga haigla nõukogu koosolekul otsustati ühtlasi, et haiglajuhi kohusetäitja rolli täidab alates 1. veebruarist Marek Seer. „Kuna kriisiolukorras on vaja tagada tervishoiuasutuste toimepidevus, otsustas Valga haigla nõukogu praegusel COVID-19 pandeemia ajal täita juhatuse liikme koha kuni 30. aprillini,“ selgitas Seer.

Selleks, et Marek Seer saaks Valga haigla juhatuse liikme ülesandeid täita, astub Marek Seer nõukogu esimehe kohalt tagasi.