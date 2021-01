Valga haigla juht pakkus väljaspool järjekorda oma prominentsetele Rotary klubivendadele koroonavaktsiini

Valga haigla juht, 60-aastane Margus Ulst oli varem Tartu Ülikooli kliinikumi ülemarst ja juhatuse liige, kes kuulub ka Reformierakonda ja kandideeris partei nimekirjas kohalikel valimistel Tartus. Ühtlasi on Ulst Tartu Rotary klubi pikaaegne liige, mille eesmärk kodulehe andmetel on "hoida kõrgel ühiskonna teenimise ideaale." Tema klubivennad on Eesti eliit. Rohkem kui 60 liikme hulgas on näiteks endine peaminister Andrus Ansip, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis, hotelliärimees Verni Loodmaa, ettevõtja Neinar Seli, Tallinki juht Paavo Nõgene, aga ka meditsiinivaldkonna tegijad Peep Pree, Andres Metspalu, Arvi Vask, Andrei Sõritsa ja ka Tartu linnapea, Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige Urmas Klaas.

Ettepanek oli seda tähelepanuväärsem, et esimesed doosid manustati Eestis kaks nädalat ja Valga haiglas ainult kaks päeva varem. Valitses vaktsiinipõud ja kõik käis palju räägitud range kava kohaselt, mis põhineb eesliini ja riskirühma kuulumisel, kuhu Rotary klubi ei kvalifitseeru.

Ulsti kiri läks algul Tartu Rotary presidendi Tõnu Loogi postkasti. Ülikooli kliinikumis arstina töötav Loog edastas selle 27 minutit hiljem üldlisti, kus seda näevad nii endine peaminister, hulk tuntud reformierakondlasi, rektorid, arstid ja teised klubikaaslased.

Taunimise asemel jõudsid kiiremad klubivennad end juba vaktsineerimisele kirja panna, aga džentelmenid nimesid ei nimeta. Alles kümme tundi pärast pakkumist tuli listi esimene kriitika, kui klubi liige ja erakliiniku Medita omanik Kristo Ausmees avaldas imestust ja nördimust.