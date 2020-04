Valeinfo | Viiruseid ei ole olemas? On, ja olid ammu enne meid

"Sellele on isegi imelik vastata," jääb Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits esialgu nõutuks.



Kuigi elukutseline viroloog jääb siinkohal nõutuks, siis sotsiaalmeedia võtab väiteid puhta kullana, kui neile natukenegi usaldusväärsust allika hariduse näol juurde pookida.

Sotsiaalmeedias tegutseva kodanik Arvo enda seinale kirja pandud kommentaar postitati arvukatesse vandenõuteooriate gruppidesse ning on läbi käinud kümnete tuhandete kasutajate infovoost.

"Arvo on meditsiinilise taustaga ja omab pikaajalist kogemust oma valdkonnas," väidab üks jagaja.

Lühidalt selgitab "meditsiinilise taustaga" Arvo järgnevat:

Viroloogia põhineb valedel. Viiruseid pole olemas. Viirus on müüt. Viirust pole kunagi pildistatud ning keegi pole neid kunagi näinud. Kõik kujutised viirustest on vaid joonistused. Kõik kujutised viirustest on käsu ja tellimuse peale joonistatud. Viirused tekkisid alles koos mikrolaine uuringute ja mobiilimastidega. "Viirused" on tegelikult organismi lappimise osakesed (sic!), millele poogiti külge suur müüt.



"Kahjuks või õnneks on viirused siiski olemas," vastab sellele mitmekümne aastase kogemusega viroloogiaprofessor Merits.

Siinkohal peab paika vaid see, et viirust mikroskoobis vaadata on raske.

"Viiruste osakeste, mida nimetatakse virionideks, nägemine on tõesti võimalik erandjuhtumitel, enamasti on see võimatu. Elektronmikroskoopia pildid olid ajalooliselt üsna udused ja nende põhjal tuletati, kuidas virionid võiksid välja näha, sealt ka kunstnike joonised. Need on pigem abimaterjal," selgitab viroloog.

Kuid…

"Otsesed meetodid ülitäpsete kujundite saamiseks on samuti olemas. Ülitäpne tähendab, et näha on iga aatomi paiknemine. Need meetodid on kristallograafia ja tänapäeval krüogeene elektronmikroskoopia,” selgitab viroloog Merits.

Vastavaid tunnustatud teadustöid võib leida palju, kus viiruseid oma silmaga kaeda saab (näide). Tõsi, gripiviiruse ja koroonaviiruste puhu on sellised meetodid rakendatavad osaliselt ja pilt virionist tuleb kokku panna erinevate meetoditega saadud andmetest.

"Veelgi olulisem on see, et viirus ei ole ainult osake. Ajal, kui ta kurja teeb, ehk siis rakus paljuneb, osakesi ei eksisteeri, need moodustuvad infektsiooni lõpus. Viirus — parimaks näiteks on ohatise viirused — võivad eksisteerida inimese kehas aastaid ja aastakümneid ilma et nad moodustaksid ühtegi osakest," selgitab veel Merits. "See on võimalik selle tõttu et eelkõige on viirused informatsioon. Informatsiooni on võimalik kindlaks teha hoopis teiste meetoditega, mikroskoobid pole siin vajalikud. Informatsiooni alusel saab ka viirust kopeerida ja taas luua. Seega, senikaua, kui on informatsioon, on olemas ka viirus," põhjendab viroloog.

ANDKE MEILE VALEINFOST TEADA!



Et selle vastu võidelda, palume lugejate abi. Palun andke meile aadressil



Oluline: oleme ametlikud Facebooki faktikontrolli partnerid, seega on meil võimalik sotsiaalmeedias valeinfo levikut ka takistada.



Kui faktikontrollija hindab loo võltsinguks, näitab Facebook seda madalamas uudisvoos, vähendades sellega postituse levikut märkimisväärselt. See peatab pettuse leviku ja vähendab seda nägevate inimeste arvu.

Korduvalt valeuudiseid levitavate veebilehtede ja domeenide levi väheneb ning nende rahateenimise ja reklaamimise võimalused kõrvaldatakse.



Kui postitus on märgitud ebaõigeks, hoiatab Facebook inimesi, kes seda postitust näevad või proovivad postitust jagada, et see on märgitud võltsinguks.



Võitleme üheskoos selle eest, et kriisiolukord leviva väärinfo tõttu meile kõigile veel raskemaks ei muutuks! Näeme, kui kiiresti levib koroonaviirusega seotud valeinfo. See võib levida sotsiaalmeedias, inimeste otsesuhtluses, internetifoorumites või mujal.Et selle vastu võidelda, palume lugejate abi. Palun andke meile aadressil uuriv@ekspressmeedia.ee teada, kui puutute kokku võimaliku valeinfoga, ja võimaluse korral edastage meile ka kuvatõmmised, veebiaadressid ja muu asjasse puutuv teave.Oluline: oleme ametlikud Facebooki faktikontrolli partnerid, seega on meil võimalik sotsiaalmeedias valeinfo levikut ka takistada.Kui faktikontrollija hindab loo võltsinguks, näitab Facebook seda madalamas uudisvoos, vähendades sellega postituse levikut märkimisväärselt. See peatab pettuse leviku ja vähendab seda nägevate inimeste arvu.Korduvalt valeuudiseid levitavate veebilehtede ja domeenide levi väheneb ning nende rahateenimise ja reklaamimise võimalused kõrvaldatakse.Kui postitus on märgitud ebaõigeks, hoiatab Facebook inimesi, kes seda postitust näevad või proovivad postitust jagada, et see on märgitud võltsinguks.Võitleme üheskoos selle eest, et kriisiolukord leviva väärinfo tõttu meile kõigile veel raskemaks ei muutuks!





Viiruseid kirjeldati teadustöödes juba 19. sajandil, kuid ilmselgelt ei sündinud viirused siia ilma esimese avastuse järel. Viirushaigused hakkasid inimeste seas levima juba 11 000 aastat tagasi, kuid näiteks herpesviirused levisid inimeste eellaste seas juba miljoneid aastaid tagasi. Inimkonna ajaloo surmavaimat viirushaigust, rõugeid, kirjeldati juba Vana-Egiptuses.

Viirused on olemas ja mitte ainult: tegu on rohkearvuliseima bioloogilise üksusega planeedil maa, mida leidub pea igas ökosüsteemis (allikas: 1, 2) ning mis on planeedil eksisteerinud miljoneid aastaid kauem kui näiteks kommenteerijad Facebookis.

Seega pole ainult levima läinud postitus lihtsalt vale, vaid tõele nii vastupidine kui olla saab.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!