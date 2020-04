Valeinfo nädalaülevaade | Viraalne hitt: mees eksleb suvalise haigla ootesaalis ja intervjueerib hambaarsti

19. sajandi teadus koroonakriisis ei aita

Vaktsiinid ei ole kahtluse all ning koroonaviirus on väga nakkav. Kuvatõmmis/Delfi

Telegrami artiklitele tasub otsa vaadata veel. Kui faktikontrollile võib allutada tegelikult iga teist kirjutist, mis vastavas portaalis ilmub, leiame, et oluline on ümber lükata eelkõige kahjulik info.

Näiteks üritab Telegram selgitada veel 19. sajandi keemiku Antoine Béchampi väiteid meelevaldselt tõlgendades, et viirused ei nakkagi, vaid probleem olevat vaid eri inimeste immuunsüsteemis.

Béchampil on teadusajaloos oma koht olemas. Väide, et mikroorganismid ja inimese tervis on seotud, on laialt aktsepteeritud. Kuid tänapäeval kasutatakse Béchampi aegunud teadmisi vaktsineerimisvastaste mantrana, mis on lihtsalt eksitav, eriti koroonaviiruste kontekstis. Samuti kasutatakse Béchampi väiteid tihti tervisliku toitumise kontekstis ning seegi on vale.

"Tervetel ning mitmekülgselt toituvatel inimestel pole mitte ühegi dieediga siiani suudetud saavutada kaitset viirusinfektsioonide vastu. Samas tõsi on see, et nõrgenenud immuunsusega inimesed võivad olla vastuvõtlikumad ühele või teisele viirusele," selgitab Tartu Ülikooli viroloogia vanemteadur Radko Avi. "Kuid veelkord, seni teadaolevatel andmetel pole võimalik mingi dieediga saavutada nii-nimetatud tugevdatud immuunsüsteemi taset, mis pakuks mingit praktilist kaitset SARS-CoV-2 nakkuse vastu."

Samuti on valeväide Telegrami ja paljude teiste sarnaste allikate välja toodud tsitaat: “Mikroob ei oma tähtsust, kõik sõltub tervisest.”, mida olla surivoodil öelnud Louis Pasteur, üks mikrobioloogia rajajatest ning Béchampi rivaal, kes viimase vaateid ei jaganud. Pasteur' väiteid on vandenõuteoreetikutel, vaktsiinivastastel ning alternatiivravi pooldajatel soov kahtluse alla seada, kuna ta oli teenäitaja nakkushaiguste põhjuste uurimisel.