Valega vahele jäänud minister Kert Kingo astus tagasi, peaminister Jüri Ratas võttis ministri lahkumisavalduse vastu

EKRE esimehe, siseminister Mart Helme sõnul oli Kingo tagasiastumine nende üksmeelne otsus, vahendab ERR. "Ma helistasin talle niipea, kui nägin seda uudist, mis tuli kella 15-16 paiku, ja ütlesin, et kujunenud olukorras ei ole tal võimalik jätkata. Ta ütles, et oli just valmis mulle helistama, et mulle öelda seda sama."

Minister kritiseeris aga ajakirjanikke, öeldes, et meedia ei andnud Kingole töörahu.

"Ma juhiks tähelepanu ka sellele, lugupeetud ajakirjanikud, et praktiliselt esimesest päevast alates, kui Kert Kingo ametisse astus, ei ole antud talle päevagi töörahu. Ta on olnud kogu aeg rünnakute all, ta on kogu aeg pidanud rääkima, kas ta oskab inglise keelt või ta ei oska inglise keelt, kas ta käib välismaal või ta ei käi välismaal, kas ta teeb tööd või ta ei tee tööd, kas ta valetab või ta ei valeta. Ta on olnud meedia lakkamatu turmtule all. Te võite ise uskuda, et inimene väsib ära ja ma arvan, et tal oli teatud mõttes kergendus öelda, et "ma ei saa enam niimoodi edasi töötada"," rääkis Helme.

Vastates ajakirjanike küsimusele, kas EKRE teadis juba enne kolmapäeva, et Kert Kingo ja Jakko Väli olid tegelikult töölepingu sõlminud, ütles Helme, et sel ei ole tagantjärele enam tähtsust.

Helme sõnul lubas praegu välismaal viibiv president kooskõlastada Kingo tagasiastumise hiljemalt reedel.

Kingo valetas

Kolmapäeval tuli ilmsiks, et Kingo valetas esmaspäeval riigikogu infotunnis Jakko Väli nõunikuks võtmise kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist öeldi, et Kingo palvel sõlmiti Väliga tööleping ministri nõuniku ametikohale asumiseks.

Kingo väitis riigikogus, et Väli pole hetkekski tema nõunik olnud. Ta lisas, et pole Väliga ka kordagi neis asjus kohtunud. "Ütlen kohe otse välja ära, mina ei ole kohtunud temaga. Väga julgelt võin seda öelda. Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal," teatas ta.

Eelmisel reedel teatas endine Tallinna TV saatejuht Jakko Väli sotsiaalmeedias, et alustab tööd Kingo nõunikuna. Tähelepanu pälvis tema sõnavõtt: "Kardavad. Värdjad. Et oleme Kerduga liiga võimas tiim. Aga oleme ka. Värisege, raisad."

Suurimat furoori tekitas aga Väli reedeõhtune postitus Evelyn Sepa kohta, mis oli labane ja seksuaalse alatooniga.

Samuti tuli ilmsiks, et kunagise Keskerakonna liidri Edgar Savisaare nõunik olnud ja Roheliste ridadesse kuuluval Välil on kirev minevik. Sinna mahuvad paar alkoholijoobes roolikeeramist, probleemid võlgade ja inkassoga ning tingimisi karistused.

Väli sõnavõttudest puhkenud pahameeletorm oli ilmselt põhjus, miks teatas Kingo laupäeval sotsiaalmeedias, et Välist tema nõunikku ei saa.