"See on paraku lihtsalt üks järjekordne samm selles suunas, kuhu Eesti ei peaks minema," tõdes Randpere oma sotsiaalmeediapostituses.

"Mulle ka enamus Kiisleri ja Lobjakase seisukohtadest ei meeldi, seejuures eriti Lobjakase omad on mulle enamjaolt väga võõrad," ütles Randpere. "Aga küsimus on, mis on tähtsam, kas meie isiklik sümpaatia ühe või teise inimese suhtes või meie suhtumine sõnavabadusse."

"Me oleme pagana ohtlikul teel, kui hakkame aktsepteerima meile ebameeldivate arvajate suukorvistamist," rõhutas Randpere. Ausalt öeldes ei mõju eriti siiralt selles seoses ka Jüri Ratase ja Urmas Reinsalu "kahetsus" juhtunu üle," nentis ta.