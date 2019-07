Vald käskis Repinskil kitsefarmi ebaseadusliku reklaami maha võtta

Toila valla ehitusspetsialist Hannes Lumiste saatis Repinskile märgukirja, milles väitis, et farmi reklaam on paigaldatud omavoliliselt ning see eirab vallavolikogu poolt kehtestatud reklaami paigaldamise nõudeid.

Veel seis kirjas, et vallavalitsusele ei ole esitatud vajalikku kooskõlastatud dokumentatsiooni, mille alusel välireklaami paigaldamiseks olekss saanud loa väljastada.

Lumiste lisas, et omavoliliselt paigaldatud reklaam paikneb riigimaantee kaitsevööndis ning on kinnitatud elektriliini kandeposti külge, mis on lubamatu.

Reklaam kästi eemaldada 12. juuliks.