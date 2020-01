Vald kahtleb Kiviõli kooli õpetajate streigi õiguslikkuses

Kiviõli 1. keskkooli õpetajad esitasid aasta lõpus Lüganuse vallavalitsusele teate, et kui kahe nädala jooksul ei rahuldata nende nõudmist ootamatult vallandatud koolijuht Heidi Uustalu tööle ennistada, siis alustavad nad 13. jaanuaril tähtajatut streiki.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam õpetajate ähvardust täna Delfile kommenteerida ei soovinud, sest vallavalitsus tutvub tekkinud olukorraga täna-homme.

Küll aga seadis vallavanem kahtluse alla, kas selliselt on üldse võimalik streiki korraldada. "Teeme sellel streigikirjale ka õigusliku analüüsi. Ei ole päris kindel, et sellisel moel asju üldse läbi viia saab," sõnas Rauam. "Selle kohta võtan ühe arvamuse lisaks meie maja omale juurde ja vaatame, mis me sellega edasi teeme."

Kiviõli I Keskkooli õpetajad korraldasid tunnise hoiatusstreigi 17. detsembril ning sama päeva õhtul käid meelt avaldamas ka vallavalitsuse juures.

Detsembri algul vabastas Lüganuse vallavalitsus Kiviõli I keskkooli direktori Uustalu ametist, kuna ta oli lubanud reformierakonna noortel kooli ruume kasutada. Samm pahandas paljusid ning Uustalu kaitseks on sõna võtnud nii kooli hoolekogu liikmed, koolijuhtide ühendus, Kiviõli kooli vilistlased kui ka töötajad.