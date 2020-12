VAKTSINEERIMISKAVA | Kes saavad vaktsiini esimesena ja mida selleks tegema peab?

Sotsiaalministeeriumi poolt väljastatud vaktsineerimise plaanil teatatakse, et eesmärk on vaktsineerimisel kaitsta enim haavatavaid Eesti elanikke ehk riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda kui teistel või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, näiteks tervishoiutöötajad ja hoolekandeasutuste elanikud.

Eesti eesmärgiks on saavutada seega võimalikult kõrge hõlmatus vaktsineerimisega riskirühmade hulgas ning võimaldada 2021. aastal kõigile Eesti elanikele vaktsineerimist COVID-19 haiguse vastu.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste

toimepidevust tagavatele inimestele ning riskirühmadele.

Nendeks on:

• tervishoiutöötajad ja tervishoiuasutustes töötavad inimesed – ca 30 000 inimest;

• hoolekande asutuste töötajad ja elanikud – ca 25 000 inimest;

• kõik üle 70 aastased inimesed ja teatud diagnoosidega inimesed (Tabel 1) – ca 260 000

inimest.

Haigused ja seisundid, mis viivad su riskirühma

diabeet

rasvumus

krooniline bronhiit

emfüseem

KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus)

raskekujuline astma

astmaatiline seisund

bronhektaasiatõbi

tsüstiline fibroos

onkoloogilised patsiendid

kardioloogiliste haigustega

neerupuudulikkus

kesknärvisüsteemi demüeliniseerivad haigused

organtransplanteeritud patsiendid

primaarse immuunpuudulikkusega patsiendid

hematoloogilised, reumatoloogilised, gastroenteroloogilised, neuroloogilised patsiendid, kes on saanud viie aasta jooksul immuunsupresseerivat ravi

Vaktsineeritav:



saab teavituse oma perearstilt ja eesti.ee kaudu, et kuulub vaktsineerimise sihtrühma ja tal on võimalus end vaktsineerida lasta;

saab lugeda vaktsineerimise kohta üldist ja COVID-19 vaktsineerimise spetsiifilist infot

Terviseameti lehelt www.vaktsineeri.ee;

saab soovi korral teavitada Ravimiametit vaktsineerimise järgselt tekkinud võimalikest

kõrvaltoimetest;

saab meeldetuletuse teise doosi ajast;

saab vajadusel nõu küsida telefoni teel



Sotsiaalministeerium teatab: "Inimeste ettevaatlikkus uue vaktsiini suhtes on mõistetav. Seepärast on oluline olla empaatiline ning väljendada austust inimeste küsimuste, hirmude ja ärevuse suhtes, tõsta inimeste teadlikkust ravimiohutuse tagamise süsteemist Euroopas. Pakutav informatsioon peab andma inimestele kindluse, et Euroopa Komisjon annab vaktsiinile müügiloa alles siis, kui Euroopa Ravimiamet on hinnanud kõiki vajalikke andmeid, sh ohutust ja efektiivsust. Kuigi protsess on olnud tavapärasest kiirem, mingeid järeleandmisi vaktsiinide ohutuse või efektiivsuse osas ei tehta."

Eestile on planeeritud: