Vaktsineerimise kõrvalmõjud on organismi normaalne reaktsioon, aga kuidas neid leevendada?

See, kas efektiivsem on kõrvaltoimete ilmnemisel neid leevendada ibuprofeeni või paratsetamooliga, sõltub Ruth Kalda sõnul suures osas konkreetsest inimesest: “Iga patsient ise teab, kumb tema puhul efektiivsem on.” Küll aga ei soovita ta valuvaigistana kasutada aspiriini, mille valuvaigistav toime on võrdlemisi tagasihoidlik. Samuti märgib ta, et tema arvates tuleks valuvaigisteid tarbida siiski vaid kõrgema, enam kui 38 ja poole kraadise, palaviku puhul. Madalama palaviku puhul või ennetavalt ta ravimeid tarbida ei soovita. Pigem võiks patsient sel juhul lihtsalt puhata.

Millal tuleks pöörduda arsti poole?

Küll aga tuleks pöörduda arsti poole, kui sümptomid selle aja jooksul ei taandu. “Sel juhul ei saa välistada, et vaktsiiniga jäädi hiljaks, see ei jõudnud mõjuma hakata ning inimene on hoopis haigestunud,” lausub Joller. Samuti ütleb Joller, et kui sümptomid on korra taandunud, siis nende taastekkel tuleks kohe arsti poole pöörduda, sest sel juhul on samuti suur tõenäosus, et vahepeal on päriselt haigestutud ning tuleks teha koroonatest.

Kalda lisab, et kohe tuleks arsti poole pöörduda ka igasuguste allergiliste reaktsioonide ilmnemisel. Raskemate allergiliste reaktsioonide vältimiseks jälgitakse värsket vaktsineeritud ka veel 15 minutit peale süsti tegemist, kuid vahel võib hiljem kodus siiski mingit sorti lööve tekkida.

Nii Joller kui ka Kalda rõhutavad, et kui vaktsineerimise kõrvaltoimed on raskemad, siis saab arst vajadusel välja kirjutada ka haiguslehe.

Kuid kui kiirelt tekib vaktsineerimise järel immuunsus? Jolleri sõnul on uuringud näidanud, et Pfizeriga on peale esimese nädala möödumist kaitse nakatumise vastu umbes 50 protsenti ning AstraZenecaga on kolm nädalat pärast süsti haiglasse sattumise tõenäosus 80 protsenti madalam kui vaktsineerimata inimestel. “Esimese nädalaga hakkavad antikehad tekkima, selle järel midagi juba on,” ütleb Joller. Siiski tuleb immuunsust tugevdada ka teise süstiga: maksimaalse immuunsuse saavutab Pfizeri vaktsiiniga nädal peale teist süsti ning AstraZeneca vaktsiiniga kaks nädalat peale teist süsti.