Vaktsiinivastasus on toonud leetrite puhangu ja pannud inimesi end taas vaktsineerima

„Probleem on aga imikute vaktsineerimisest keeldumine, valikuline vaktsineerimine ja soov vaktsineerimist edasi lükata. Paraku on enamik vaktsiinvälditavaid haigusi, näiteks läkaköha, eluohtlikud just imikutele ja seetõttu ei ole vaktsineerimise edasilükkamine põhjendatud,” selgitab perearst. Läkaköhavaktsiin ei anna paraku eluaegset immuunsust, sellepärast esineb haigust ka täiskasvanutel, kellele see tähendab kolme kuud piinavat köha. Imik võib läkaköhasse surra. „Puukentsefaliidi ohtudest ollakse üldiselt teadlikud ja vaktsineeritakse meelsasti. Ka hooajalist gripivaktsiini sooviti möödunud sügistalvel enam kui varasematel hooaegadel ja võib-olla on see üks põhjus, miks sel hooajal haigestuti grippi tavapärasest vähem,” tõdeb Koort.