Vaktsiinivastaste ühing Korobeinikule: kas vastutate kõrvalmõjude eest?

Andrei Korobeinik kirjutas eile Eesti Päevalehes, et "viimastel aastatel sündinute seas läheneb kaitsepookimata laste osakaal 10%-le ja see tase on juba ohtlik. Suure tõenäosusega ootab meid lähiajal mõne ammu unustatud haiguse tagasitulek". Ühtlasi pakkus ta kaks ideed vaktsineeritud laste arvu suurendamiseks.

Keskerakondlasest poliitikule vastukirja saatnud ühingu teatel kuulub nende hulka lapsevanemaid, kes on oma lapsi kohusetundlikult vaktsineerinud. "Oleme see osa ühiskonnast, kelle laste peal on väljendunud vaktsiinide infolehele kirja pandud ja kirja panemata jäänud kõrvalmõjud. Osa meie lastest on surnud, osad on saanud eluaegse puude, osadel on elukestvad haigused," seisab avalikus kirjas.

Ühingu kinnitusel kuulevad nende liikmed pidevalt, et "lastel vahetult pärast vaktsiine päevapealt tekkinud terviseprobleemid, arenguhäired ja silmnähtavad iseloomumuutused on kõik kokkusattumus".

"Milline peab olema teie julmus, kui te sunnite peresid vaktsineerima oma nooremaid lapsi, kui nad on veel leinas vanema lapsega juhtunu pärast," küsib ühing Korobeinikult.