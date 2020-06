Vakra pärib aru: millal Tallinn lasteaedade eelarveaugu lapib?

“Tallinna volikogus lapsevanemaid kohatasust vabastades tundus meile kõigile üheselt mõistetav, et see raha ei tule lasteaedade arvelt. Pealinna lasteaedade eelarved on niigi pingelised ja pidevalt jääb midagi tegemata. Nüüd on aga selgunud, et lasteaiad pole vahepealsel ajal laekumata jäänud tulu kompensatsiooniks linnalt sentigi saanud. Direktoritel pole ka infot, kas linnavalitsusel ikka on kavas need pea neli miljonit eurot leida ja lasteaedadele kompenseerida,” ütles Vakra.

“Esitasin linnapeale arupärimise, et saada kinnitust, et tegelikult linnal ikkagi on plaanis lasteaedade eest hoolt kanda. Väga keeruline on juhtida asutuse tööd, kui eelarves haigutab auk ning pole kindlust, et linn selle kompenseerib. Pealinna lasteaiad vajavad selgesõnalist kinnitust, millal nad puudu jäänud raha saavad. Kui linnapea aga ei plaani seda täies mahus lasteaedadele tasuda, tahame me kõik teada, mille arvelt peaksid lasteaiad tema arvates niigi pingul püksirihma veelgi koomale tõmbama,” lisas Vakra.

23. juunil kirjutas Delfi, et lasteaiajuhtideni pole seni jõudnud info, kas ja millal lasteaedadele 16. märtsist 31. maini laekumata jäänud kokku pea 4 miljonit eurot tulu linna poolt kompenseeritakse.