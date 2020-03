VAJALIK PRAKTILINE INFO | Mida pead teadma koroonaviiruse tõttu Eestis kehtestatud eriolukorra kohta?

- Kuna viiruse puhul kuuluvad riskirühma eakad, peaks tõsiselt kaaluma, kas tasub viia oma lapsi vanavanemate juurde hoiule või külastama. Viirus võib avalduda lastel väga väheste sümptomitega, aga nad võivad nakatada vanemaid inimesi.

- Lisaks haigetega kokkupuudete vältimisele on oluline: ka inimesed, kellel täna sümptomid puuduvad, peaks vältima rahvarohkeid kohti. Küll on kasulik liikuda väljas - tulla siseruumidest välja, et hoolitseda hea tervise eest.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!