Vaimse tervise spetsialistid: maal on meilt juba raske abi saada, varsti läheb hulluks ka mujal

"Oktoober on vaimse tervise kuu. Palume Teil võtta enda südameasjaks teha kõik endast olenev, et Eesti rahva vaimne tervis saaks hakata paranema. Eesti elanikud väärivad patsiendikeskset ja tõhusat tervishoiukorraldust," kirjutasid psühholoogid pöördumises.

"Riik eeldab, et tervishoiuasutustes töötavatel psühholoogidel on kliinilise psühholoogi kutse, samas ei rahasta riik kogu õpiteed, mis on vajalik kvalifikatsioonini jõudmisel nn kutseaasta, mil magistrikraadiga psühholoog teeb haiglas juhendaja käe all kliinilist praktikat, on praegu rahastamata. Palka ei saa ei psühholoog ega juhendaja. Soovime, et kliiniliste psühholoogide väljaõpet rahastataks terves mahus analoogselt arstide, õdede ja ämmaemandate väljaõppega," ütles Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu esimees Triinu Tänavsuu.

"Ilma kutseaastata jääb vastutus enda piisavalt pädevaks koolitamise eest praktikandile, ainuüksi välismaised testikoolitused maksavad tuhandeid eurosid," lisas ta.

Kliiniliste psühholoogide esindajad tegid ministritele ettepanku kaasajastada tervishoiuteenuste korraldamise seadust ja sellega kaasnevaid regulatsioone ning muuta kutsega kliiniline psühholoog tervishoiuteenuse osutamisel osalevast isikust tervishoiutöötajaks. Samuti tegid psühholoogid ettepaneku lisada tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse üldarstiabi, eriarstiabi, kiirabi ja õendusabi jt kõrvale psühholoogiline abi ning määrata kliiniliste psühholoogide kutseaastale püsiv riiklik rahastus.