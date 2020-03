Vaikus riigi pressiosakondades. Kuni ühe märksõnani jäid küsimused koroonasse surnud patsiendi kohta vastusteta

Täna vastab sotsiaalministeeriumi terviseala kommunikatsiooninõunik Eva Lehtla, et terviseamet vastab küsimustele esimesel võimalusel. Eesti Päevaleht küsib Lehtlalt, et kas patsiendi ravimisel juhtus raviviga, et kogu kommunikatsioon on nii umbe jooksnud?

Info pääseb valla

Pressiosakonnad virguvad, maruliselt.

Kuus minutit pärast küsimust sotsiaalministeeriumile helistab terviseameti avalike suhete juht Simmo Saar ja küsib robinal, et miks ajakirjanik raviviga kahtlustab. "Meil küll ravivea kohta pole infot," selgitab ta.

Samuti pole mõtet ega ka võimalik spekuleerida, kas oleks midagi või kuidagi paremini saanud teha, et surma vältida. Saar ütleb, et inimene oli vana ja juba olemasoleva kroonilise haigusega.

Ent terviseamet ravikulgu kirjeldavat toimikut pole avanud ega järelvalvet tegema hakanud. "Praegu ei uurita, kas tehti raviviga," kommenteerib Saar. Võimalik, et juhtumit ja ravikulgu uuritakse, kuid siis juba selleks, et niigi tundmatu ja võõra koroonaviiruse kohta teadlaste ja arstidega infot koguda.

Saare sõnul ei soovi terviseamet inimese terviseandmete puhul detailideni laskuda. Sestap ka viivitus ja tõrksus koroonasse lahkunu osas lisaselgituste andmisel. Saar lubab uurida, millal koroonaviirusesse surnu haiglasse jõudis ja millises staadiumis.

Operatiivselt, mõnikümmend minutit pärast telefonikõnet, laekub Saarelt e-mail kogutud infoga: "Patsient saabus haiglasse COVID-19 diagnoosiga, tema olukord muutus väga kiiresti kriitiliseks."

Lisaks terviseametile ärkab ka Lääne-Tallinna keskhaigla, kümme minutit pärast sotsiaalministeeriumilt ravivea kohta küsivat SMS-i.

Haigla pressiametnik Liisa Suba vabandab, et ei jõudnud viimase pooleteist päeva jooksul kõnedele ega kirjadele vastata. "Olin väga kinni," ütleb ta.

"Palun siiralt ja südamest, et ajakirjanikud austaksid hukkunu lähedasi ja annaksid neile sel raskel ajal rahu. Me ei soovi ega saa ka eetilistel põhjustel patsiente puudutavat infot täpsemalt kommenteerida," selgitab Suba, et neil on terviseametiga lisaks ka kokkulepe: eriolukorras tuleb haiglate tööd puudutav info ainult läbi terviseameti.