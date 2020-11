Väikeettevõtjate esindajad nõuavad suuremat osa uutes kriisimeetmetes

REACT-EU raames rahastatavate tegevustena soovitakse seada esiplaanile just väikeettevõtjate, sh turismiettevõtjate uute ärimudelite arendamise ulatuslikku toetamist, et parandada ettevõtjate kestlikkust võimalike tulevaste pandeemiate korral. Samuti nõuab EVEA ettevõtjate esindusorganisatsioonide kaasamist uute EL taastevahendite planeerimisse.

„Me palume Vabariigi Valitsust teha kriisiabi saadavaks ettevõtjatele sõltumata nende suurusest, vaid lähtuvalt reaalsest Covid-pandeemia ja reisipiirangute mõjust. See ei ole tavaline majanduskriis, kus ellujäämist määravad turujõud, vaid riigil on peamine roll reisi- ja liikumispiirangute ning nendest tulenevate likviidsusraskuste tekkimisel. Päästmist vajavad ka kõige väiksemad, sest ka nemad on maksumaksjad, samadel alustel suurtega. Tuletame siinkohal meelde, et ca 75% sotsiaal- ja tulumaksust laekub riigile väike– ja keskmise suurusega ettevõtjatelt,“ kommenteeris pöördumist EVEA president Heiki Rits.