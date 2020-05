Väikeelamute rekonstureerimistoetused tõusevad kaks korda. Tallinnas saab toetust vähem kui mujal Eestis

Valitsus otsustas lisaeelarvega suunata väikeelamute meetmesse juurde 2 miljonit eurot, et aidata elamufondi uuendamise kõrval leevendada ka eriolukorra mõjusid ehitussektoris. See toetus on üks osa elamumajanduse kriisiabipaketist, mille kogumaht on 105 miljonit eurot.

Liitu