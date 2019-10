Väike-Õismäel on kahe aastaga vabastatud 70 parkimiskohta seisma jäänud autodest

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et tänu heale koostööle munitsipaalpolitseiga võib öelda, et Haaberstis romusõiduki tunnustele vastavaid sõidukeid enam ei olegi.

„Pigem on linnaosas probleemiks pikalt seisma jäänud sõidukid, mis niigi väheseid parkimiskohti Väike-Õismäel kinni hoiavad,“ ütles linnaosavanem, kelle sõnul võetakse regulaarselt autoomanikega ühendust ja palutakse seisma jäänud sõiduk viia mujale.

Linnaosavanem sõnas, et linnaosas on olnud lausa juhtumeid, kus auto on ostetud varuosadeks ja omanik on ise unustanud, et Väike-Õismäel seisab talle kuuluv auto.

„Siinkohal tahangi südamele panna, et elanikud ka ise oleks on vastutulelikud ja viiksid ära autod, mida enam ei kasutata sõitmiseks ning vabastaksid parkimiskoha neile, kes kasutavad autot igapäevaselt,“ jätkas Hanimägi.

Probleemiks on tema sõnul seegi, et autot müüakse ühelt omanikult teisele ja vahel nii lausa mitmeid kordi. „Kahjuks jäetakse aga liiklusregistris kohustuslik ümberregistreerimine tegemata ja nii võtab munitsipaalpolitseil uue omanikuni jõudmine paraku aega, mis omakorda pikendab ka kogu protsessi,“ lisas Hanimägi.

Parkimiskohti hõivanud romudele hakkas suuremat tähelepanu pöörama Rainer Vakra oma 2017. aasta valimiskampaanias, kui ta Sotsiaaldemokraatliku erakonna esinumbrina Tallinna linnapeaks kandideeris.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor Talehh Gusseinov sõnas, et iga pikemalt seisma jäänud sõiduk ei ole seaduse mõistes romusõiduk, mistõttu tuleb iga juhtumit vaadelda eraldi ja põhjalikult.